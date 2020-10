Albenga. Dopo l’ottimo esordio nella Coppa Italia di Eccellenza, nella quale ha ottenuto due vittorie in altrettante partite, il Finale è partito bene anche in campionato. I gialloblù hanno portato a casa un pareggio dal difficile campo dell’Albenga.

Mister Pietro Buttu, intervistato dall’ufficio stampa del Fbc Finale, non nasconde la sua soddisfazione: “Sono contento della prestazione dei ragazzi: una grande partita, con personalità. Penso che il risultato sia giusto, anche se c’è stato un momento che si è rischiato di perderla alla fine, ha fatto un miracolo Carlo. Questo è dovuto al fatto che la squadra ha voluto vincere la partita, non si accontentava del pareggio, quindi quello è un grande pregio della mia squadra. Sono contento, perché non si accontentava di venire qua a fare 1 a 1″.

“La traversa di Vittori, l’occasione di Molina sulla linea, Gerundo a dieci metri dal portiere: tutti sintomi positivi – ribadisce l’allenatore -. Quindi sono contento della personalità, anche se abbiamo rischiato all’ultimo secondo di perdere la partita, però meglio giocare sempre per vincere, non accontentarsi: è cambiata la mentalità della squadra, si porta avanti quello che è stato fatto di buono l’anno scorso. Sono contento e orgoglioso della squadra“.

La squadra, seppur giovane, ha giocato col piglio giusto; in particolare Fabbri ha mostrato le sue doti. “Non vorrei parlare solo di Fabbri, ho già espresso il mio parere su di lui: un grande giocatore e un grande ragazzo – dichiara Buttu -. Parlerei di tutto il Finale, perché oggi hanno fatto una grande partita tutti. Rocca è dovuto uscire per un infortunio alla spalla; oggi noi avevamo fuori Odasso e Ferrara, quest’ultimo è un giocatore importantissimo per noi per le qualità che ha. Abbiamo saputo sopperire alle loro assenze, quindi farei un grande plauso a tutta la squadra, ha giocato con personalità. Vernice aveva fatto bene sino a tutta la Coppa Italia e sono contento che oggi Carlo è rientrato e ha fatto bene. Però farei un plauso veramente a tutta la squadra e a tutti i ragazzi che sono entrati“.

“Rocca è caduto male, ha fatto una grande azione. Siamo venuti qua a giocare con tre attaccanti, non è che sbandieriamo come giochiamo, però è stato un peccato. Si è fatto male perché ha conquistato un gran rigore, speriamo che non sia niente di grave” conclude il mister finalese.