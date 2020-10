Ultratrail: titolo italiano master per Virginia Oliveri, secondo posto per Pablo Barnes

Finale Ligure. Titolo italiano per Virginia Oliveri, che ha conquistato la prova master dell’ultra trail al termine della gara sul lago d’Orta.

La gara si è svolta sulla distanza di 60 chilometri, che la finalese ha coperto in 7 ore 17 minuti e 42 secondi. Per lei un quinto posto femminile complessivo e la vittoria nella categoria master. Gara molto tattica, gestita poi sulla distanza con esperienza e precisione, con la Oliveri che ha concluso in grande rimonta lungo la discesa conclusiva.

L’open maschile ha visto un secondo posto per Pablo Barnes, dell’Atletica Varazze, che ha concluso la prova in 6h 22′ 48”.