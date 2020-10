Tutte le attività chiuse dalle 18, stop a cinema, piscine e palestre: il nuovo Dpcm prende forma

Roma. L’esecutivo in queste ore starebbe lavorando ad un nuovo Dpcm che dovrebbe contenere misure drastiche (soprattutto per quel che riguarda le attività produttive e commerciali) per far fronte all’emergenza sanitaria.

In base alla bozza quindi chiusura di tutte le attività alle 18 (bar, ristoranti, negozi) ma lasciando libertà di spostamento per i cittadini. Bar, ristoranti e gelaterie saranno chiusi però del tutto la domenica e i festivi. E le persone, consentite al tavolo, al massimo 4.

Stop anche alle cene in casa: viene “raccomandato” di non ricevere persone non conviventi. Stop anche a cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre e piscine.

Sempre ai cittadini viene raccomandato di non spostarsi dal proprio Comune se non per ragioni di lavoro o necessità ma non si tratta ancora di un divieto.

Si salva solo la scuola per i più piccoli per cui viene garantita l’attività in presenza mentre per le superiori la Dad sarà il 75% dell’attività formativa.