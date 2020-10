Trovato cadavere dal figlio nei boschi di Varazze

Varazze. Tragedia nella giornata di oggi nei boschi di Varazze.

Intorno alle ore 14.00 è stato trovato cadavere dal figlio una persona anziana, classe 1937, che era uscita nei sentieri della zona probabilmente in cerca di funghi e castagne. Il ritrovamento è avvenuto sulle immediate alture varazzine, in via Primavera.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era uscito questa mattina, ma non vedendolo rientrare e non avendo riscontri alle chiamate sul cellulare il figlio si è allarmato ed è andato subito a cercarlo, fino alla macabra scoperta in uno dei sentieri della zona boschiva che era solita essere frequentata dal padre.

Al momento non si conoscono le cause del decesso, forse un malore improvviso oppure le conseguenze traumatiche di una rovinosa caduta.

Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco, militi della Croce Rossa di Varazze e l’automedica del 118. Per il recupero della salma è stato mobilitato anche l’elicottero, tuttavia pare che l’area del ritrovamento sia difficoltosa per ogni tipo di intervento da parte del mezzo aereo di soccorso.

Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Saranno i vigili del fuoco a recuperare il corpo senza vita dell’anziano: sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Anche la Procura savonese è stata informata e si attende una ricognizione del cadavere da parte del medico legale.