Laigueglia. Dopo le grandi emozioni delle prove assolute, domenica 4 ottobre è stata una giornata intensa la seconda del 27° Trofeo Laigueglia Mtb Classic, dedicata in mattinata alle gare giovanili e nel pomeriggio agli amatori.

Particolarmente interessanti le prove riservate agli Allievi, con la vittoria di Edoardo Renna (Team Bramati Piemonte) fra quelli del secondo anno, in procinto quindi di passare junior: 42’53” il tempo del vincitore con 14” di vantaggio su Marco Betteo (Racing Team Rive Rosse) e 22” su Nicolas Milesi (Mtb Parre). Fra le pari età doppietta dell’Asv St. Lorenzen, sodalizio altoatesino da sempre serbatoio di talenti, con Sophie Auer prima in 40’20” con soli 2” su Alexandra Hanni, terza Elisa Pozzatti (Focus Italy) a 22”.

Nelle altre categorie successi per Emanuele Savio (Bussolino Sport/G6), Achille Pozzi (Le Marmotte Loreto/ES1), Luca Fregata (Focus Italy/ES2), Carlo Bonetto (Rostese Giant/AL1) e in campo femminile Valentina Bravi (Pedale Fidentino/G6F), Elisabetta Lunghi (Val d’Enza Aktiv Team/ED1), Anna Auer (Asv St.Lorenzen/ED2) e Greta De Michelis (Racing Team Rive Rosse).

Al pomeriggio spazio agli amatori, partiti divisi in griglie. Sui quattro giri del percorso il migliore è risultato essere Michele Piras (Marchisio Bici, della categoria M1, in 53’36” con soli 2” su Andrea Brevi (Le Marmotte Loreto), primo fra gli ELMT, terzo assoluto Mattia Zunino (Team Bike O’Clock) a 1’05”.

Nelle altre categorie primi Davide Perotto (Puntosport Team/M2), Carlo Gattavecchia (Pool Cantù 1999/M3), Marco Sciarra (Marchisio Bici/M4), Silvio Amedeo Olovrap (Pavan Free Bike/M5), Roberto Redaelli (Team Spacebikes/M6) e Claudio Zanoletti (Team Bike Rocks/M7). Unica donna in gara Federica Sesenna (Lugagnano Off Road) che ha chiuso in 59’44”.

Tempo favorevole alle gare anche per la seconda giornata della gara ligure, che prosegue così il suo cammino anche grazie all’amministrazione comunale, che ha fortemente affiancato l’Ucla 1991 nella volontà di andare comunque in scena nonostante le difficoltà dopo il forzato rinvio della scorsa primavera e i tanti volontari che hanno reso possibile la riuscita dell’evento. Ora si torna subito a lavorare in vista della prossima edizione, nella speranza di ritrovare la sua collocazione temporale originaria e soprattutto una situazione generale decisamente migliore rispetto a questo difficilissimo 2020.