Trasporti, l’assessore Berrino: “Il Governo dia alla Liguria 150 milioni per nuovi treni, bus e autisti”

Liguria. “Il sottosegretario alla salute Sandra Zampa si lamenta con le Regioni e le incolpa perché ci sono treni e autobus sovraffollati? Bene e allora faccia in modo che il Governo, di cui è espressione, dia alla Liguria 100 milioni di euro per 10 nuovi treni supplementari e altri 50 milioni per 250 nuovi autobus. Ovviamente già che c’è sarebbe opportuno che desse anche qualche soldo per assumere nuovi autisti”.

Così il consigliere regionale e assessore uscente ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino replica al sottosegretario alla Salute Zampa che critica le Regioni per la situazione del trasporto pubblico in periodo di Covid-19 invitandole anche ad acquistare nuovi mezzi.

“Vorrei che il sottosegretario mi indicasse un concessionario dove comprare in due settimane i mezzi di cui abbiamo bisogno altrimenti abbia la compiacenza di tacere rispettando il lavoro delle Regioni”, conclude Berrino.