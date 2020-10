Savona. E’ entrato in funzione oggi, lunedì 12 ottobre, il nuovo sistema di emergenza a disposizione degli autisti e del personale di TPL Linea srl, realizzato in collaborazione con la Centrale Operativa del Numero Unico d’Emergenza europeo 112 per la Liguria presso l’ospedale San Martino di Genova e che sarà precursore per le altre aziende di trasporto.

Operativo, quindi, per la prima volta in Italia, un nuovo sistema di automatizzazione per l’invio di una chiamata di soccorso verso il Numero Unico d’Emergenza europeo 112, grazie al prezioso contributo di partner tecnologici come Youco S.r.l. e Beta80 S.p.A., che hanno realizzato un’integrazione tecnologica in grado di consentire, in caso d’emergenza, che le informazioni necessarie fluiscano direttamente verso il 112.

di 8 Galleria fotografica TPL Linea e Centrale Operativa 112: nuovo sistema per le chiamate di soccorso









Il processo integrativo si è svolto all’interno dell’applicazione di localizzazione del mezzo installata sugli smartphone aziendali del personale viaggiante di TPL Linea, dove è stato inserito un pulsante ad hoc per effettuare una chiamata di soccorso.

Il pulsante è sempre disponibile durante lo svolgimento di una corsa all’interno del turno di servizio svolto dal nostro personale.

Alla pressione del pulsante 112 viene visualizzato un pop-up nell’applicazione in uso al personale viaggiante di TPL Linea che informa l’addetto circa l’imminente composizione di una telefonata d’emergenza; nel contempo è prevista la possibilità per il personale ̀di selezionare il tipo di intervento: forze dell’ordine, assistenza sanitaria o vigili del fuoco.

Per i primi 10 secondi l’operazione può essere annullata, quindi se un autista preme il tasto in modo accidentale, è possibile annullare la chiamata. Trascorsi i 10 secondi il telefono inizia ad effettuare una chiamata al Numero Unico d’Emergenza europeo 112.

L’applicazione è configurata in modo tale che se l’autista non effettua altre operazioni dopo aver premuto il tasto la richiesta d’intervento risulta essere indirizzata alle forze dell’ordine.

Allo stesso modo, la Centrale Operativa del 112 per la Liguria è opportunamente configurata per riconoscere i dati provenienti da TPL Linea: non è necessario che il conducente dell’autobus parli o effettui alcuna altra interazione con l’operatore del 112 (nel caso fosse impossibilitato a farlo), in quanto l’applicazione di TPL Linea e la centrale operativa medesima, attraverso appositi webservices, comunicano direttamente, così l’operatore del 112 riceve automaticamente informazioni, quali ad esempio la tipologia di richiesta d’emergenza, la posizione GPS del mezzo e il dettaglio del servizio svolto in quell’istante dall’autobus.

La stessa applicazione sarà anche in uso ai controllori, nel caso in cui l’intervento sia richiesto da personale che non si trova a bordo di un mezzo: la Centrale Operativa 112 riceve la sola posizione e l’anagrafica del nostro addetto che ha richiesto aiuto.

Ogni qualvolta il personale TPL attivi il pulsante 112, verrà in automatico inviata una mail in Azienda per informare dell’avvenuta chiamata di soccorso.

“E’ da diverso tempo che stiamo lavorando a questo nuovo sistema e siamo molto soddisfatti di poter presentare questa applicazione nata per aumentare la sicurezza sui nostri bus e avere riscontri immediati in caso di ogni situazione emergenziale” affermano il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Il nostro personale è già stato formato e preparato per utilizzare al meglio il sistema per ogni tipo di evenienza” aggiungono.

“Almeno una decina di casi di emergenza avuti nel corso dell’ultimo anno, sia per quanto riguarda episodi di aggressioni nei confronti del nostro personale, quanto per malori o altre necessità: ora soccorsi in tempo reale, con la specifica riguardo alla tipologia di intervento richiesto”.

“Non possiamo che ringraziare per la preziosa collaborazione la Centrale Unica del 112, oltre che i partner privati che hanno lavorato per questo innovativo progetto in grado di garantire ancora più sicurezza sui mezzi pubblici, per l’utenza e per tutto il nostro personale” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

“Questa implementazione con TPL Linea è nata grazie alla preziosa collaborazione di sistema tra Policlinico San Martino, Regione Liguria e i partner tecnologici Youco S.r.l. e Beta80 S.p.A., una sinergia che garantirà da oggi ancor più efficacia e flessibilità al Numero Unico di Emergenza 112, capace di soddisfare necessità fino a ieri impensabili” ha sottolineato Francesco Bermano, direttore del servizio di Emergenza Territoriale 118/112.

(I dettagli del nuovo progetto).