Top 10 della settimana, a scaldarci ci pensano i Black Eyed Peas con la loro “Vida Loca”!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Le giornate si accorciano e i primi freddi fanno capolino quindi alziamo il volume e via con la #IVGeCHART! Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, i ritmi sono caldi, ormai i Black Eyed Peas icone nel passato del pop si sono buttati a capofitto nel reggaeton e fanno uscire questo nuovo singolo con Nicky Jam e Tyga, vi consiglio di guardare anche il video davvero bello e divertente! La potete ascoltare qui.

Questa settimana nessuna nuova entrata sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #IVGeCHART.

Al primo posto Irama con il suo tormentone del momento, quest’anno è la volta di “Mediterranea”. Al secondo posto troviamo un disco dal sapore 80s, Purple Disco Machine con “Hypnotized” una canzone che è incontro tra il pop e la dance!

Alla terza posizione, estate piena con Rocco Hunt e Ana Mena “A un passo dalla luna” la loro nuova hit bellissima in loop in questa estate 2020! Alla posizione numero 4 non poteva mancare il tormentone estivo di Boomdabash con Alessandra Amoroso, “Karaoke”!

Alla posizione numero 5 tornano i Black Eyed Peas con Ozuna, il pezzo è di quelli per l’estate, ritmi reggaeton con “Mamacita”, la loro nuova hit! Alla posizione numero 6, Fedez che canta la sua nuova hit dell’estate sulle note di “Children” di Robert Miles, un pezzo di storia della musica dance italiana!

Alla posizione 7, una coppia inedita, Mr Rain insieme a J Ax, con “Via di qua”. Molto carina la canzone e si farà ascoltare spesso in questo autunno! ! Alla numero 8 come ogni estate arrivano i suoni di Baby K questa volta con la partecipazione inedita di Chiara Ferragni, la canzone si intitola “Non mi basta più'”.

Alla posizione numero 9 troviamo un brano già segnalato nei consigli all’ascolto, Ernia con “Superclassico”, mi piace un sacco e la stiamo cantando già da un pezzo! Alla posizione numero 10 una collaborazione italo-internazionale, Fred De Palma il re del reggaeton italiano affiancato da Anitta, star mondiale del genere urban, insieme cantano “Paloma”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 -Irama – Mediterranea

#2 -Purple Disco Machine – Hypnotized

#3 – Rocco Hunt & Ana Mena – A un passo dalla luna

#4 – Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke

#5 -Black Eyed Peas & Ozuna – Mamacita

#6 – Fedez – Bimbi per strada

#7 – J Ax ft. Mr Rain – Via di qua

#8 – Baby K – Non mi basta più

#9 – Ernia – Superclassico

#10 – Fred de Palma & Anitta – Paloma