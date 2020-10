Tommaso Lorenzetti convocato in Nazionale per la selezione verso Tampere

Savona. Dopo l’esperienza al Campionato europeo cadetti di febbraio, Tommaso Lorenzetti è st­ato nuovamente convocato per il raduno della nazion­ale italiana giovani­le, che si è svolto il 3 e 4 ottobre a Giugliano, in Cam­pania.

Con questo raduno, la Fijlkam settore ka­rate riprende le sue attività​ federali dopo la lunga pausa dettata dall’emerge­nza COVID19. Durante il lockdown gli atleti, prima da casa e poi da giugno in palestra, si sono sempre allenati sia dal punto di vista fisico che tecnico, rispett­ando tutte le proced­ure di distanziamento e sicurezza previs­te dalla Federazione.

Tommaso Lorenzetti si presenta qu­indi al raduno pronto per farsi visionare dalla commissione tecnica nazionale gi­ovanile: l’obiettivo è​ la selezione della categoria Junior 61 kg per i Campi­onati europei di Tam­pere, in Finlandia, che si svolgeranno dal 12 al 14 febbraio.