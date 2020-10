Toirano, ecco la mappa del “Giro delle Borgate”

Toirano. La mappa del “Giro delle Borgate” di Toirano è realtà ed è da oggi pubblicata in versione scaricabile nel sito turistico del Comune (www.toiranogrotte.it).

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione e alcuni cittadini che, gratuitamente e con passione, hanno contribuito alla sua realizzazione raccogliendo materiale fotografico, prestandosi alla raccolta delle tempistiche dei percorsi e delle distanze, e suggerendo eventuali punti panoramici e luoghi suggestivi.

“Il risultato, – hanno dichiarato il sindaco Giuseppe De Fezza e il consigliere delegato al Turismo Roberta Tognoloni, – è un itinerario che tocca le principali borgate del paese (Bengiae, Dari, Certosa, I Mulini, Barescione, Crociata e Borgo), con lo scopo non solo di mostrare e valorizzare luoghi di interesse storico-culturale, ma anche di raccontare al turista i luoghi del cuore della nostra comunità”.

“Altra forza motrice del progetto è stata la consapevolezza di offrire un percorso che seguisse un modello di ‘turismo lento’, una modalità di trekking urbano adatto alle famiglie e non solo, a più velocità: per chi vuole osservare Toirano da nuovi punti di vista, a passo sostenuto, tra salite e discese, oppure godendosene gli scorci, prendendosi il proprio tempo in totale libertà”, hanno concluso dal Comune.