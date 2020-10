Tiro con l’arco, Chiara Rebagliati convocata per una gara in Turchia

Savona. Il tiro con l’arco riparte da Antalya, in Turchia. La prima gara internazionale all’aperto del 2020 sarà infatti l’International Antalya Challenge che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 ottobre.

World Archery ha voluto fortemente questo evento per dare un segnale di ripartenza dopo aver dovuto rinviare tutti gli eventi della stagione 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Naturalmente in Turchia verrà applicato un apposito protocollo per garantire la sicurezza sanitaria di atleti e accompagnatori.

Gli azzurri dell’arco olimpico potranno così confrontarsi con alcune delle Nazionali più importanti d’Europa e la competizione sarà anche valida per il ranking internazionale.

Tra loro ci sarà la savonese Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), insieme a due atlete della Fiamme Oro, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, e a Vanessa Landi (Aeronautica Militare).