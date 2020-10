Ceriale. Nello scorso fine settimana, sui campi in terra rossa del Tennis Club Pavia, si è svolto un torneo rodeo limitato alla classifica 2.4, cui hanno preso parte 56 atlete, il 2° Memorial Pierluigi Gnecchi.

Ester Ivaldo, classe 2000, cerialese tesserata per il Tennis Club Garlenda, era accreditata della testa di serie numero 1. Sin dai primi turni ha fatto rispettare il pronostico: nei sedicesimi di finale Ivaldo ha avuto la meglio per 4/0 4/0 su Lucrezia Piana; negli ottavi ha prevalso per 4/0 4/1 su Sveva Bernardi; nei quarti, dopo aver ceduto il primo set per 2/4, ha travolto con un doppio 4/0 Aurora Urso.

Ester si è aggiudicata con relativa facilità anche la semifinale, regolando 4/2 4/1 Maria Aurelia Scotti del Circolo Tennis Cantù.

La finale ha visto di fronte le due favorite del torneo: Ester Ivaldo e Martina Muzzolon del Circolo Tennis Scaligero. La partita, disputata a porte chiuse, avrebbe meritato la presenza di pubblico per il livello di gioco espresso dalle sue giocatrici. Senza l’incitamento degli spettatori, Ester è comunque stata capace di trovare la carica giusta per avere ragione dell’avversaria: con il punteggio di 5/3 4/2 la cerialese ha vinto partita e torneo.

Foto tratte da Tennispavese.it