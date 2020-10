Tennis, Alassio ha ospitato i campionati internazionali d’Italia per veterani

Alassio. Sui campi dell’Hanbury Tennis Club di Alassio si sono tenuti i campionati internazionali d’Italia di tennis per veterani, evento che era stato rinviato a causa del lockdown. Pochi gli stranieri in campo quest’anno, complici le note limitazioni agli spostamenti, ma si è comunque assistito a tennis di alto livello.

“Un clima un po’ surreale, ma siamo stati felicissimi di vederci riassegnare la data e di poter portare in porto anche questa 51ª edizione degli International Championship Of Italy di tennis per veterani” commenta John Skordis, direttore del torneo e del circolo alassino.

Skordis non nasconde tutta la tensione della settimana: “Non è stato semplice. Il distanziamento nelle aree comuni, sulle tribune, l’attività di sanificazione degli spogliatoi, i controlli: nonostante fossero, com’era prevedibile, meno iscritti, abbiamo lavorato il doppio. Anche l’allerta meteo e il tempo non proprio clemente per tutta la settimana non hanno aiutato, ma forse proprio per questo c’è ancora più soddisfazione. Alassio ha mantenuto il prestigioso torneo internazionale e si prepara alla 52ª edizione sperando che per l’aprile prossimo possano tornare tutti quei giocatori che a causa dell’emergenza sanitaria non hanno potuto raggiungere l’Italia e Alassio“.

Il torneo, punto di riferimento del calendario mondiale della categoria, da sempre patrocinato e sostenuto dal Comune di Alassio, infatti è appuntamento imprescindibile per centinaia di giocatori provenienti da tutto il mondo: riuscire a giocare ventidue tabelloni completi è da considerarsi, vista la situazione, un successo straordinario.

“Grande soddisfazione anche per aver visto arrivare nelle fasi finali del torneo anche i giocatori di casa nostra – conclude Skordis – come Luca Villani, Vittorio Gamba e Rita Ruspicioni da sempre attivi nell’ambito del torneo e nelle attività dell’Hanbury Tennis Club”.

Di seguito i finalisti di tutte le categorie.

Singolare maschile

Ms35 1° Metzger Dominic – 2° MetzgerSebastian

Ms40 1° Svedlund Joakim – 2° Villani Luca​

Ms45 1° Christian Persico – 2° Emanuele Mantineo

Ms50 1° Daillefer David – 2° Facciano Roberto

Ms55 1° Seppanen Sami – 2° Bonaiuti Marco

Ms60 1° Basso Adriano – 2° Alemani Giorgio

Ms70 1° Velasco Ramirez Jairo – 2° Bussolati Michele – 3° Templer Alex e Gamba Vittorio

Ms75 1° Cerri Gino – 2° Mantino Giovanni

Singolare femminile

Ws35 1ª Chuda Silvia – 2ª Knaus Ivana

Ws45 1ª Marino Elisabetta – 2ª Rive Delphine

Ws55 1ª Mariani Monica – 2ª Salmini Cristina

Ws60 1ª Devitori Laura – 2ª Roseneck-Peterson Susanne

Ws65 1ª Sperneder Dagmar – 2ª Froeysock Heide

Ws70 1ª Bascou Annick – 2ª Sacchi Caridi Pinuccia

Doppio maschile

Md60 1° Kratochvil Jaroslav / Raijmakers Frits – 2° Di Enander Mats / Eurenius Ulf

Md65 1° Raijmakers Frits / Velasco Ramirez Jairo – 2° Adelus Bertrand / Asen Max

Md70 1° Bussolati Michele / Pirani Carlo – 2° Kofol / Templer Alex

Md75 1° Ranghi Giancarlo / Mantineo Giovanni – 2° Cerri Gino / Vento Giuseppe

Doppio femminile

Wd35 1° Alessi Giorgia / Marino Elisabetta – 2° Chuda Silvia / Giamberini Monica

Doppio misto

Xd35 1° Chuda Silvia / Svedlund Joakim – 2° Giamberini Monica / Persico Christian

Xd50 1° De Vittori Laura / Piovani Francesco – 2° Ruspicioni Maria Rita / Werschkull Christof

Xd70 1° Sacchi Caridi Pinuccia / Velasco Ramirez Jairo – 2° Froeysok Heide / Franco Leopoldo​

Nella foto sopra: Skordis, Ruspicioni, De Vittori, Piovani

Sasso, Alemani, Skordis Jr, Basso, Skordis Sr