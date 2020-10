Savona. Anche “Palcoscenicodanza Varazze” in scena durante l’atteso appuntamento al Teatro Chiabrera con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, che vanta alla regia la stella della lirica internazionale, il soprano Renata Scotto. Il nuovo allestimento è a cura del Teatro dell’Opera Giocosa Savona. La guida dell’ Orchestra Sinfonica è affidata alla direzione del maestro Giovanni Di Stefano.

“Una bella esperienza per i nostri quattro ragazzi che si trovano a muoversi in un contesto diverso – dichiara la coreografa Giovanna Badano – È sicuramente un arricchimento artistico, quello che stiamo vivendo, soprattutto per i miei allievi, perché per la prima volta vivono un’esperienza legata all’affascinante mondo della lirica”.

I danzatori della scuola varazzina animeranno il palcoscenico, nel 1° atto come comparse durante la festa in casa di Violetta e nel secondo durante la festa a casa di Flora, travestiti da zingarelle (Mariafrancesca Baglietto, Micol Delfino, Selene Delfino) e toreri (Luca Cerati).

“Per me – continua Badano – dopo tre interpretazioni nel ruolo della Zingara, negli allestimenti del 2004, 2010 e 2015 per i quali ho curato anche la coreografia, è un ritorno, ma in questo caso in veste solo di coreografa. Mi sento onorata e privilegiata di poter esprimere con​ il balletto ciò che mi suscitata la musica di Verdi e trasferirla ai miei danzatori”.

“So di avere dei ragazzi splendidi, che sono con me da quando avevano 5 anni, che hanno studiato seriamente, affrontando un percorso formativo completo all’interno della scuola Danzastudio di Varazze, partendo dal classico e dal jazz fino ad arrivare al tip tap e​ all’hip hop. Mi hanno dato moltissime soddisfazioni. Si sono sempre distinti, insieme ad altri elementi della scuola, nel corso di ​stage, spettacoli e concorsi nazionali e internazionali, aggiudicandosi spesso il podio e ricevendo i complimenti delle varie giurie, tutte composte da nomi illustri del panorama della danza”.

“Occorre sottolineare come la delicata situazione imposta dalle misure anti COVID-19 sia stata presa in seria considerazione durante le prove, sia nei camerini che sul palco, dove è stato mantenuto il necessario distanziamento e sono stati attuati tutti i presidi prescritti, per artisti, tecnici e pubblico” conclude la coreografa.

Nelle foto, alcuni scatti di Luigi Cerati durante le prove di insieme con i cantanti principali:Rosa Feola – Violetta, Leonardo Sanchez Rosales – Alfredo Germont, Francesca Di Sauro – Flora, Sergio Vitale – Giorgio Germont e, poi col coro, diretto da Gianluca Ascheri.