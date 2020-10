Superbonus 110%, CIA Savona: “Agevolazioni per risparmio energetico e sicurezza”

CIA Savona sta organizzando il servizio di consulenza rivolto ai propri soci ed utenti per l’agevolazione del Superbonus 110% prevista dal D.L. Rilancio.

La norma eleva al 110% l’aliquota di detrazione dall’Irpef sulle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 per interventi di efficienza energetica, interventi antisismici, impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici.

Ne beneficeranno persone fisiche, condomini, cooperative di abitazione e associazioni o società sportive. Anche gli agricoltori, come proprietari della casa di abitazione, ad esempio, hanno una interessante possibilità da sfruttare, in quanto potranno cedere l’agevolazione nella forma di credito di imposta alla propria banca o a società specializzate in queste operazioni finanziarie.

CIA Savona, attraverso il supporto di tecnici esterni locali e della società E.s.co. Agronerergetica di CIA nazionale, sta formando il personale tecnico interno alla provincia savonese e del servizio CAF per le attività di consulenza negli uffici di Albenga e Savona.

Per gli agricoltori e utenti tutto lo staff del CAF CIA, oltre a tecnici e consulenti esterni, saranno a disposizione per indicare al meglio se gli interventi che vogliono realizzare potrebbero beneficiare del Superbonus 110%.