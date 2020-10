Successo per la Festa dei Lettori sul Covid: “Emergenza sanitaria specchio della crisi culturale e civica”

Millesimo. Successo per l’evento organizzato dal Presidio del libro di Millesimo che ha avuto come titolo nazionale “L’invenzione del presente” si è svolto con grande successo. L’evento ha fatto parte dei cento eventi organizzati dal Presidio del Libro Nazionale.

Presente il massimo del pubblico consentito nella sala consiliare in relazione alle disposizioni anti-Covid, oltre alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Millesimo Alessandra Garra e dei relatori: Alessio Bussi, filosofo, con Fahrenheit 451, Federico De Rossi, giornalista e autore del libro “Virus Virale – la responsabilità sociale della comunicazione e dell’informazione, e Elisa Poli, psicoanalista e docente universitario presso l’Università di Firenze, con la collana Elisium per lo studio del GenoSocioGramma.

A seguito dell’esperienza del lockdown il Presidio del Libro, con la preziosa collaborazione della Casa Editrice Sorbello, ha organizzato nove eventi culturali caratterizzati da conferenze e un concerto nella Chiesa del Monastero di Millesimo, sede della casa Editrice Sorbello, per stimolare l’attività culturale in Val Bormida.

“L’esperienza del lockdown e della pandemia sono stati un periodo difficoltoso e universale, che ci consegna l’urgenza di immaginare il futuro ripensando azioni, comportamenti e progetti” ha evidenziato l’editore scientifico Antonio Luca Sorbello.

La riflessione conclusiva è quella di un salto in avanti di fronte all’emergenza sanitaria che ancora assilla le nostre menti e i nostri corpi: “Superare una fase difficile di crisi anche culturale e di senso civico, la lettura e il libro come strmenti per capire e orientarsi, mai come ora essenziali per crearsi una coscienza vera e propositiva nell’epoca storica che viviamo” ha concluso l’editore al termine della serata.