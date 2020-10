Stop eventi e manifestazioni a Finale, “Persone al Centro”: “Dal Covid dobbiamo uscirne ma tutti insieme”

Finale Ligure. E’ notizia del 16 ottobre la decisione dell’amministrazione Frascherelli di procedere ad uno stop temporaneo per le manifestazioni e gli eventi (leggi qui). Una decisione che ha suscitato la reazione, con commento piuttosto critico, da parte del gruppo consiliare finalese “Le Persone al Centro”.

“In un comune come Finale, – hanno spiegato, – gli eventi hanno varie funzioni e probabilmente avremmo preso decisioni differenti. Non è, comunque, nostra intenzione polemizzare su una scelta difficile ma precisare i due aspetti che al momento riteniamo più importanti”.

“Da una parte risulta evidente come tale scelta sia esclusivamente localistica e decontestualizzata. Sarebbe stata auspicabile una concertazione su base almeno provinciale che avrebbe reso più coeso il territorio e potenziato gli effetti delle decisioni prese. Tale bizzarria è evidente nella sospensione di un evento di respiro provinciale come la Run Riviera Run, saltata perché uno, forse due comuni hanno cambiato parere”, hanno precisato

E ancora: “L’altro aspetto è la scelta fatta ad inizio anno di non procedere al bando 2020 dei contributi ordinari per le associazioni che lavorano nel settore di promozione turistico-sociale. Tale decisione, per certi aspetti condivisibile in un anno Covid, ha però indebolito le associazioni finalesi, la loro capacità di ‘fare squadra’ e generato una estemporanea richiesta di contributi straordinari per l’anno 2020″.

“Ancora il 13 ottobre, infatti, tre giorni prima della sospensione annunciata il 16, l’amministrazione approvava 11.000 euro di contributi straordinari a favore di due associazioni, poi passati sotto le determine 796 e 797. Siamo lieti che ad alcuni gruppi sia data l’opportunità di proseguire nella loro attività ma auspichiamo che l’iniziativa sia estesa a tutti, con regole condivise che nel 2021 solo un bando pubblico può garantire”.

“Perché dal Covid dobbiamo sicuramente uscirne, ma tutti insieme, come una comunità”, hanno concluso dal gruppo “Le Persone al Centro”.