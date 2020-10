Stop allo sport di base, prosegue quello di interesse nazionale o regionale

C’era grande attesa nel mondo dello sport per la decisione del governo relativamente ad una possibile interruzione dell’attività per l’emergenza sanitaria legata alla crescita dei contagi da Covid-19. La stretta relativa allo sport è stata limitata alla base e all’ambito provinciale.

“Sì all’attività sportiva e motoria all’aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Stop agli sport da contatto, anche dilettantistici. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip)“. Questo recita il testo del decreto firmato poco fa.

Per ogni disciplina sportiva, quindi, sarà necessario capire qual è l’ambito territoriale del Comitato che la organizza: se nazionale, regionale o provinciale/territoriale.

Ad esempio, per quanto riguarda il calcio, quindi, dovrebbero proseguire Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Si fermano Seconda Categoria e Terza Categoria. Nella pallavolo potranno partire i campionati nazionali, Serie C e Serie D. Nel basket potranno iniziare i campionati regionali.

In merito a palestre e le piscine è arrivato un ultimatum: sette giorni per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. “In questo modo non le chiuderemo – ha spiegato il premier Conte -. Altrimenti saremo costretti a sospendere le attività”.