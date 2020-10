Pietra Ligure. Il ripristino della vecchia viabilità sul lungomare di Pietra Ligure, con lo stop al senso unico sulla passeggiata che sta provocando disagi alla mobilità complessiva e conseguenze per le attività del centro pietrese. E’ la richiesta contenuta nella mozione protocollata dal consigliere comunale di minoranza Mario Carrara, dopo l’assemblea pubblica sul tema che si è svolta ieri sera.

“A detta di tutti gli intervenuti, il ripristino della situazione precedente, con la reistituzione del doppio senso di marcia e la precedente disposizione dei parcheggi sul lungomare, rappresentano l’unica soluzione per scongiurare effetti gravi sull’economia di tutto il centro urbano, che andrebbero a sommarsi a quelli della crisi generale causata dal Covid 19 e che, sommati, avrebbero, alla fine, conseguenze devastanti…” sottolinea Carrara.

“Ho documentato chiaramente gli effetti di blocco della circolazione in direzione ponente-levante sulla via Aurelia, senza contare le code che si verificano nel centro di Pietra Ligure a causa del prolungarsi della chiusura del passaggio a livello di via don Giovanni Bado, provocando una situazione di tappo e grave disagio” conclude il consigliere Carrara.