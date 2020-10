Stella. Dopo i gel igienizzanti e i termoscanner donati alle scuole di Stella (leggi qui), la Croce Rossa distribuisce mascherine FFP2 alle attività commerciali del paese. Tutto avverrà a opera del Comitato Croce Rossa di Stella, grazie a una gentile donazione di un privato, che preferisce rimanere nell’anonimato per evitare ogni possibile esposizione al pubblico per aver compiuto il nobile gesto di solidarietà.

I dispositivi di protezione individuale verranno così distribuiti al personale delle attività commerciali del territorio per supportarlo in questo periodo difficile.

Foto 2 di 2



La prima tappa di consegna è avvenuta durante la giornata di ieri a Stella San Giovanni, con la donazione di ben 200 mascherine protettive, ma nei prossimi giorni i volontari della CRI provvederà a raggiungere tutto il territorio stellese con i restanti dpi.

Il presidente del Comitato della Croce Rossa di Stella Giancarlo Predazzi ci tiene a dire che “La Croce Rossa non è solo sinonimo di ambulanza, ma tra le attività di primaria importanza relativa al ruolo sociale ed emergenziale, c’è anche il soccorso sanitario”.

L’attività della Croce Rossa non finisce qui: anche quest’anno infatti si svolgerà la consueta distribuzione dei calendari 2021, che, a causa della pandemia non verrà eseguita con il porta a porta (come ogni anno), ma con dei banchetti che saranno allestiti nelle piazze, davanti alle scuole e ad alcuni esercizi commerciali.