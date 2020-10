“Stanchi e nauseati”, al San Martino il personale sanitario protesta davanti al pronto soccorso

Liguria. Stanchi dei ritmi dettati dall’emergenza, precettati e nauseati da una politica sanitaria regionale che vieta loro di riprendere le forze per affrontare al meglio la nuova ondata Covid, il personale del pronto soccorso dell’ospedale San Martino si mobilità per sensibilizzare le istituzioni regionali, la politica e l’opinione pubblica per difendere la propria salute e la propria sicurezza all’interno del luogo di lavoro.

Per oggi alle ore 14.00 è stata organizzata una vera e propria protesta davanti al pronto soccorso del nosocomio genovese, dopo giorni di forte stress lavorativo e organizzativo legato al sovraccarico di pazienti e che vedrà protagonista tutto il personale infermieristico e gli operatori sanitari.

“È facile fare i duri e puri sulla pelle degli altri, così i lavoratori del pronto soccorso dicono basta con un’azione di protesta” afferma in una nota la Uil-Fpl, che sostiene l’iniziativa di protesta.

E negli ultimi giorni non sono mancate dure prese di posizione da parte dei sindacati di categoria sulla situazione del personale sanitario impegnato nella nuova fase emergenziale negli ospedali liguri, al quale è stato imposto lo stop delle ferie e altre disposizioni da parte delle autorità sanitarie regionali.