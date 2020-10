Spotorno, incontro amministrazioni locali-Fee: inizia il percorso “Bandiera Blu 2021”

Spotorno. Si è tenuto a Roma oggi (lunedì 26 ottobre) l’incontro annuale organizzato dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu. L’incontro, considerato il periodo di emergenza sanitaria, si è svolto a distanza utilizzando la piattaforma Zoom.

Un appuntamento caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2021, sia come fase propedeutica alla certificazione stessa del 2021, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura.

Durante l’incontro è stato presentato il Questionario 2021 e sono stati comunicati gli aggiornamenti della procedura operativa per la nuova assegnazione o la conferma della Bandiera Blu. Il relatore per Bandiera Blu è stato il Presidente della FEE Italia, Claudio Mazza.

Il presidente ha presentato la certificazione Bandiera Blu, evidenziando che la certificazione è un percorso volontario e stimolante per migliorare ogni anno le performance ambientali. Il focus dell’intervento è stato sull’implementazione di piste ciclabili tra Comuni Bandiera Blu e la sicurezza in spiaggia garantita su tutto il litorale in particolare per le spiagge libere.

“L’incontro ha consentito a tutte le amministrazioni presenti di riflettere e confrontarsi sulle azioni che devono essere attuate affinché la Bandiera Blu possa essere ottenuta o ancor di più mantenuta da quei comuni che, come Spotorno, l’hanno ottenuta negli anni precedenti, – ha dichiarato l’assessore Gian Luca Giudice. – Ma al suo mantenimento si può giungere solo se vi è il coinvolgimento di tutto il territorio come stile di vita. Una spiaggia deve rispondere a tutti i requisiti previsti riguardo la qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi presenti e la sicurezza”.

E’ intervenuta anche l’Operatore Nazionale Bandiera Blu, Valentina Cafaro, che ha illustrato nel dettaglio la procedura operativa della certificazione Bandiera Blu. Al termine della conferenza sono stati inviati via email i questionari che quest’anno dovranno essere riconsegnati entro il 18 dicembre 2020, con una 1° scadenza per l’invio dei materiali il 18 Novembre.