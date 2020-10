Sorpreso a spacciare cocaina, denunciato dai carabinieri di Varazze

Varazze. Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente il 30enne italiano denunciato dai carabinieri di Varazze.

Durante un servizio mirato al contrasto dell’attività illecite in merito al traffico e lo spaccio degli stupefacenti, ieri sera i militari della stazione varazzina sono riusciti a fermare un trentenne che era in attesa di smerciare della droga in via Carducci.

Dopo essersi accorto della presenza dei carabinieri, il 30enne ha cercato di fuggire e di disfarsi della droga, ma è stato raggiunto e bloccato.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo smercio e di denaro contante (ritenuto essere il “guadagno” dell’attività illecita).

L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, reato di cui dovrà rispondere davanti ai giudici del tribunale di Savona.

I controlli e i servizi mirati al contrasto del traffico e allo spaccio degli stupefacenti proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutto il territorio della compagnia carabinieri di Savona.