Slot machine: “Anche quelle di bar e tabacchi spente alle 18”

Liguria. Anche le slot machines installate nei bar e nei tabacchi dovranno essere spente alle 18 in punto. A chiarirlo una faq della Regione Liguria che cerca di spiegare l’ultima ordinanza regionale sulle misure anti contagio per sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Da cui il chiarimento sulle ‘macchinette’ nei pubblici esercizi.

In una seconda faq relativa invece alle chiusure dei circoli ricreativi, la Regione Liguria chiarisce che i centri per l’infanzia e l’adolescenza “che trovano la loro disciplina nei DPCM 13/10/20 e 18/10/2020 allegato A” sono esclusi dalla chiusura. E lo stesso vale per “i servizi di volontariato ovvero che operano nel sociale per differenti finalità”.

Le chiusure dei centri ad eccezione dei servizi di ristorazione e bar, riguarda invece “i luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età”.