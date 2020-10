Sicurezza sui bus, TPL Linea: “Per il trasporto scolastico 30 corse in più, con orari definitivi criticità risolte”

Savona. A margine della presentazione del nuovo sistema di emergenza a disposizione degli autisti e del personale di TPL Linea srl, realizzato in collaborazione con la Centrale Operativa del Numero Unico d’Emergenza europeo 112, l’azienda di trasporto savonese ha fatto il punto sulla situazione sicurezza legata all’emergenza Covid, anche con diretto riferimento al trasporto scolastico.

“Con l’inizio dell’anno scolastico abbiamo aumentato il servizio con 30 corse in più sulla base del tavolo operativo sviluppato con tutte le scuole della provincia savonese” afferma il direttore generale di TPL Linea Giovanni Ferrari Barusso. “La situazione sanitaria genera disagi, anche per il nostro personale, tuttavia le misure preventive sono essenziali per i mezzi pubblici e proseguiremo sulla strada di garantire una piena sicurezza sanitaria per tutta la nostra utenza”.

“Non nascondiamo che difficoltà ci sono state, l’assetto organizzativo è stato continuamento modificato giorno dopo giorno in relazione agli orari provvisori degli istituti scolastici – aggiunge il direttore TPL Linea -. Se con gli ingressi scaglionati non ci sono stati problemi, per le uscite dei ragazzi sono state registrati sovraffollamenti dovuti ai cambi repentini di orario delle scuole, per mancanza di insegnanti o altri motivi”.

“Ora, con l’avvio degli orari definitivi negli istituti, le criticità saranno risolte e si andrà a regime secondo una programmazione stabilita”.

“Per quanto riguarda la situazione generale abbiamo un monitoraggio continuo grazie all’attività di controllo del nostro personale” conclude.