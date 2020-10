Vado Ligure. Il Vado FC 1913 comunica che la gara con il Bra, in programma per domenica 25 ottobre e valida per la sesta giornata di campionato, è stata rinviata a data destinarsi.

Allo stesso modo, la partita con il Derthona, in programma per mercoledì 28 ottobre e valida per il recupero della quinta giornata di campionato, è stata rinviata a mercoledì 11 novembre.

Il rinvio dei due incontri è dovuto a cause di forza maggiore, legate all’emergenza sanitaria, come specificato dal Dipartimento Interregionale della Lnd.

Considerato che nel sesto turno sono già quattro le partite rinviate (oltre a quella del Vado, non si giocheranno Sestri Levante-Caronnese, Derthona-Fossano, Saluzzo-Sanremese), salgono a 12 gli incontri del girone A della Serie D che dovranno essere recuperati.