Saluzzo. In un girone A che, in questi primi quattro turni, ha dovuto fare i conti con numerosi casi di positività al Covid e conseguenti rinvii, sono solamente nove le squadre che hanno potuto giocare tutti gli incontri in programma. Tra di esse ci sono Saluzzo e Vado, oggi di fronte allo stadio Amedeo Damiano.

I padroni di casa, dopo due sconfitte nelle prime due giornate, hanno centrato il primo successo vincendo a Casale Monferrato. Anche i rossoblù sono reduci dalla prima vittoria, ottenuta ai danni del Borgosesia.

Saluzzo di mister Riccardo Boschetto in campo con De Martino, Pittavino, Serra, Caldarola, Carli, Bedino, Tosi, Soumahoro, Carrer, Percel, Barale.

A disposizione ci sono Busano, Masina, Mazzafera, Clerici, Peirano, Rrotani, Supertino, Gaboardi, Clerici.

Luca Tarabotto presenta il Vado con Lippi, Casazza, Gulli, Sampietro, Lala, Tissone, Bacigalupo, Taddei, D’Antoni, Boiga, Corsini.

In panchina siedono Illiante, Pasi, Dagnino, Ravera, Chicchiarelli, Valenti, Alberto, Vavassori.

Arbitra Stefano Moretti della sezione di Como, coadiuvato da Tommaso Ercolani (Milano) e Dario Testai (Catania).