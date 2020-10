Vado Ligure. Si sono giocati oggi due recuperi del girone A della Serie D. Per la prima giornata, la Sanremese ha battuto per 1 a 0 la Lavagnese con un gol di Romano (clicca qui per leggere la cronaca). Per la seconda giornata il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon ha prevalso per 1 a 0 sul campo del Città di Varese con una rete di Lauria.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, Ignazio Carta (Gozzano) e Luca Gatelli (Arconatese) sono stati squalificati per una giornata.

Valter Battiston, dirigente del Vado, è stato inibito fino al 21 ottobre.

Il Saluzzo è stato multato di 200 euro “per assenza dell’ambulanza”.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

4 reti: Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

3 reti: Sylla (Gozzano)

2 reti: Matera, Bramante (Borgosesia), Allegretti (Gozzano), Buso (Sestri Levante), Chessa (Castellanzese), Calì, Corno (Caronnese), Spoto (Derthona), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Boiga (Vado)

1 rete: Travaglini, Scaringella, Santonocito (Caronnese), Bonaccorsi, Aiola (Borgosesia), Ngom, Bartulovic, Valagussa, Macrì (Folgore Caratese), Albani, Di Salvatore, Galvagno (Fossano), Capra (Imperia), Bongiovanni, Daqoune, Merkaj (Bra), Cocuzza (Legnano), Albini, Pastore, Gomis, Pavesi (Arconatese), Spera, Benedetto (Chieri), Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Valenti, D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto (Castellanzese), Romano, Gagliardi, Lo Bosco, Demontis, Diallo, Mikhailovsky (Sanremese), Manasiev, Concas, Gueye (Derthona), Carli, Sardo, Carrer, Tosi (Saluzzo), Croci (Sestri Levante)

Autoreti: 1 Scannapieco (pro Bra)