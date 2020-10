Segretaria positiva al Covid, chiude Cairo Salute

Cairo Montenotte. Chiude temporaneamente il centro di Cairo Salute dopo che una segretaria è stata trovata positiva al Covid-19. Lo comunica la direzione del centro.

I locali saranno chiusi per permettere la santificazione, dopo il risultato positivo del primo tampone effettuato su una componente del personale di segreteria. “Nonostante l’applicazione dei protocolli e l’utilizzo dei presidi – spiega il dottor Amatore Morando – una segretaria ha manifestato sintomi che hanno portato a ritenere opportuno l’esecuzione del tampone: visto il risultato positivo si determina l’opportunità dell’esecuzione dei tamponi su tutto il restante personale venuto a stretto contatto secondo i protocolli”.

Verranno forniti in tempo reale aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e in particolare sulla possibilità di riapertura per la giornata di lunedì 5 ottobre.

Intanto i medici di famiglia della struttura, in attesa di maggiori chiarimenti, si mettono a disposizione dei loro pazienti in via telefonica pur non potendo rilasciare ricette o fogli della mutua. La speranza è che la chiusura riguardi solo la giornata di oggi (nel weekend Cairo Salute non è mai aperto al pubblico).