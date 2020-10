“Scuole chiuse nel savonese per una settimana”: fake news su WhatsApp, è un articolo di marzo

Savona. “Nella provincia di Savona le scuole rimarranno chiuse tutta la settimana. Lo ha annunciato qualche istante fa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa. Cambia dunque la decisione della Regione, che oggi pomeriggio, nel corso del vertice con i prefetti e la Protezione Civile, aveva preannunciato la riapertura a partire da mercoledì. ‘Nella provincia di Savona, per decreto del Presidente del Consiglio sentiti tutti i ministri’…”. E non è dato sapere come termini la notizia, dato che lo screenshot si interrompe qui.

Si tratta del testo di un articolo pubblicato da IVG lo scorso 1 marzo, proprio all’inizio di quella che diventò la pandemia di Coronavirus. Si era ancora nella primissima fase, con decisioni convulse che cambiavano di continuo. In quei giorni, dopo la prima settimana di chiusura a fine febbraio, si discuteva se prolungare o confermare lo stop alle attività didattiche. Come poi andò a finire, lo sappiamo tutti.

Qualcuno, forse uno studente, ha rispolverato quell’articolo facendo uno screenshot (o forse ha solo rimesso in circolazione uno screen dell’epoca) e diffondendolo sulle chat di WhatsApp. E così oggi a Savona diversi genitori hanno contattato la redazione (la testata del giornale non compare nell’immagine, ma fortunatamente il logo di IVG appare nella fotografia in alto) per chiedere se si trattasse di una notizia reale o di una fake news.

La verità sta nel mezzo: la notizia è reale, ma fu pubblicata il 1 marzo. Possiamo dunque rassicurare tutti i genitori (per quanto sia possibile farlo in questo lunedì “post-Dpcm”…): una possibile chiusura di una settimana di tutte le scuole in tutta la provincia di Savona non è al momento in programma. Certo, le buone notizie si fermano qui: sono parecchie, infatti, le classi in quarantena per contatto con casi positivi o per assenza di insegnanti (a loro volta in isolamento). ECCO COSA PREVEDE DAVVERO IL DPCM.