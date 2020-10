Scomparsa di don Giorgio Colajacomo, il vicesindaco Galtieri: “Alassio perde una grande persona”

“Alassio perde una grande persona, non solo per quello che già aveva fatto, ma per quello che aveva in animo di fare”. Così commenta il vicesindaco Angelo Galtieri, che questa mattina è stato tra i primi a ricevere la tragica notizia della scomparsa di don Giorgio Colajacono, direttore dell’Istituto Salesiano di Alassio, che ha perso la sua battaglia contro il coronavirus.

“Negli ultimi tempi avevamo molto parlato del futuro dell’Istituto per il quale aveva progetti ambiziosi e che certo avrebbero prodotto ricadute più che positive sulla nostra città” racconta.

“Per i suoi progetti, per la persona che era, per la sua umanità e disponibilità, la sua perdita rappresenta un momento triste per la nostra città. Confidiamo che il suo esempio illumini il nostro cammino e quello dell’Istituto Salesiano chiamato ora ad un importante passaggio istituzionale” conclude Galtieri.

Le esequie di don Giorgio saranno celebrate nella chiesa dell’Istituto “Madonna degli Angeli” di Alassio sabato 10 ottobre, alle ore 15.00.