Vado Ligure. Terza vittoria stagionale per il Savona che, due settimane dopo lo scivolone con la Baia Alassio, ha centrato il primo successo al Chittolina. Ne ha fatto le spese il Borghetto, battuto 4 a 1.

Fino al 55°, però, gli ospiti hanno retto sul pareggio. “La partita non è stata facile – ammette Roberto Conti, preparatore dei portieri biancoblù -, anche perché durante la settimana ci siamo allenati solo due volte e in più queste continue notizie di chiusure del campionato hanno un po’ disturbato l’attenzione verso la partita. Devo dire che è stata una gara condizionata dalla forte pioggia, che è stata incessante per tutto il tempo, e poi dall’atteggiamento abbastanza chiuso e agonistico del Borghetto, che ha chiuso nostra possibile azione di gioco”.

“Siamo andati in vantaggio in maniera fortunosa dopo aver avuto diverse occasioni – prosegue Conti -. Abbiamo subito il loro pareggio con un bel gol; poi però la differenza tecnica è stata mano a mano sempre più evidente e il 4 a 1 credo che rispecchi in maniera giusta la partita. È stato un match molto molto grintoso, con un arbitro che forse poteva intervenire in maniera più decisa in alcune circostanze”.