Savona. Le confraternite savonesi, come da tradizione, seguendo uno tra i principali scopi di questi secolari sodalizi, si raccolgono in preghiera per i defunti.

L’Ottavario, otto giorni (feriali) nei quali si prega per le anime delle persone scomparse, è proposto dalle confraternite di Savona centro.

Quest’anno, per le limitazioni Covid imposte dal DPCM, l’Ottavario sarà svolto nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in via Mistrangelo. Si inizierà mercoledì 21 ottobre fino a venerdì 23, quindi si riprenderà lunedì 26 fino a venerdì 30.

Alle ore 18 recita del S. Rosario meditano, con letture di Giobbe, seguito alle ore 18.30 dalla Messa celebrata dal parroco don Piero Giacosa.