Savona, nuovo spettro Covid: lezioni sospese per una classe del Boselli-Alberti

Savona. Lezioni sospese per la classe 3B dell’istituto Boselli di Savona. Lo ha stabilito la dirigenza scolastica su indicazione dell’Asl2 savonese.

In una lettera inviata alle famiglie, l’istituto ha comunicato l’interruzione dell’attività per la giornata di oggi, giovedì 1 ottobre.

Nella stessa comunicazione, la scuola invita gli alunni della stessa classe a presentarsi (oggi alle 18) presso il presidio Asl2 di piazzale Amburgo, sempre a Savona, per sottoporsi a tampone.

Dopo il caso registrato all’istituto comprensivo di Cairo Montenotte, dove la positività di un alunno di 7 anni ha causato la quarantena dei compagni e delle maestre, quello dell’istituto don Bosco di Alassio, che al momento non ha evidenziato la presenza di persone positive tra alunni e corpo docenti, e quello delle medie di Legino, il caso del Boselli di Savona è il quarto “allarme” diffusosi in provincia di Savona in questi primi 15 giorni di ripresa delle lezioni.