Savona, la protesta: “Senza corrente per ore, neanche nel Burundi”

Savona. “Cercasi operatori per guasti a Savona urgentemente. Dalle ore 15 del 3 ottobre senza luce 400 famiglie. Vergogna”. E’ comparso anche questo messaggio sui social network nelle ultime ore: i disservizi causati dall’allerta rossa infatti in alcune aree si sono protratti molto più del previsto, scatenando l’ira di chi si è ritrovato per tante ore senza corrente elettrica.

“In alcune zone di Quiliano siamo rimasti senza corrente dalle 21,30 del 2 ottobre alle 17,30 del 3 ottobre, neanche nel Burundi” scrive un utente. Tra le zone più colpite dal black out anche Legino: “Faccio parte di una delle 58 famiglie savonesi che da più di 10 ore sono senza luce” scriveva ieri sera l’ex assessore Sergio Lugaro.

“Servizio Enel disastroso per scarsa manutenzione, vergognatevi – scrive a IVG Pier Giorgio – A Savona un intero quartiere senza luce da 24 ore… ci sono ammalati che devono attivare macchinari e altre urgenze… e nessuno dice niente, i servizi di informazione web sono una presa in giro. Ma c’è qualcuno in questo Comune che si occupa dei disagi dei cittadini? Sindaca, se ci sei, batti un colpo”.

Ancora ieri alle 17 erano 3700 i clienti disalimentati in provincia di Savona, e 10500 in totale includendo le province di Imperia e Genova. Un disservizio causato dalla caduta di alberi, danni alle linee elettriche (sia aeree che interrate) e allagamento di cabine di distribuzione di energia. Molte situazioni sono state normalizzate nella tarda serata di ieri. “I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al pieno ripristino del servizio” fanno sapere dalla task force di E-Distribuzione, costituita da circa 200 persone, tra tecnici e operativi, e da circa 100 mezzi speciali.

Sul sito web www.e-distribuzione.it, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Nel momento in cui scriviamo la mappa riporta ancora problematiche su Savona città, nelle zone di Legino, di corso Colombo e di via Brignoni.

Problemi simili sono stati comunque registrati in tutta la Provincia, soprattutto nell’entroterra valbormidese. A Calizzano, in particolare, a restare senza luce è stato l’intero paese (leggi qui).