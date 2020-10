Savona, la 17enne Aurora Morabito tra i partecipanti al reality “Il Collegio” su Rai 2

Savona. C’è anche una giovanissima ragazza di Savona, la 17enne Aurora Morabito, tra i 21 partecipanti della quinta edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2.

La trasmissione sarà in onda a partire da martedì 27 ottobre, in prima serata. Quest’anno i ragazzi si troveranno nel “Regina Margherita” di Anagni (FR) e verranno “catapultati” nell’anno 1992.

Ecco i 21 partecipanti: ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN), LINDA BERTOLLO (14, Ivrea), SOFIA CERIO (15, Pesaro), MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE), MARCO CRIVELLINI (16, Roma) – BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV), ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR), GIORDANO FRANCATI (17, Roma), MISHEL GASHI (15, Calolziocorte – LC), YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA), ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia – RM), LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO), GIULIA MATERA (15, Salerno), REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino – FI), AURORA MORABITO (17, Savona), GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia – FG), LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA), RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI), USHA TEOLI (17, Piombino – LI), DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna), LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).

La trasmissione, che si articolerà in 8 puntate, verrà “raccontata” dalla voce di Giancarlo Magalli. “Il programma – fa sapere la produzione – è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso”.

Aurora è la seconda savonese a partecipare al reality. Nella scorsa edizione, infatti, tra i partecipanti c’era George Ciupilan di Stella. Eletto rappresentante di classe, ebbe un inizio difficile (non superò il test d’ingresso ma rimase nel Collegio come uditore per una settimana, sottoponendosi poi a un nuovo test questa volta con esito positivo) ma, dopo una punizione alla quarta settimana (per “mancanza di rispetto” alla professoressa Pino dovette imparare a memoria e recitare il sonetto di Dante “Tanto gentile e tanto onesta pare”) ebbe un finale in crescendo: nella puntata successiva fu “Primo della settimana” e alla fine della trasmissione venne promosso.