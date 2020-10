Savona, il Covid si insinua anche al liceo Della Rovere: classe in quarantena

Savona. Il Covid si insinua anche al liceo Giuliano Della Rovere di Savona ed una intera classe finisce in quarantena, insegnanti compresi.

Dopo il caso registrato all’istituto comprensivo di Cairo Montenotte, dove la positività di un alunno di 7 anni ha causato la quarantena dei compagni e delle maestre, quello dell’istituto don Bosco di Alassio, che non ha poi evidenziato la presenza di persone positive tra alunni e corpo docenti, e quello delle medie di Legino, c’è stato il caso del Boselli di Savona, con la sospensione delle lezioni che ha interessato una classe.

Ed oggi, la brutta notizia che arriva anche dal “Della Rovere”. Stando alle informazioni ricevute, uno degli alunni sarebbe risultato positivo al Covid-19 facendo così scattare tutte le precauzioni previste dal protocollo per le scuole.

Isolamento per tutta la classe della durata di 14 giorni e tamponi per gli alunni della stessa, ma anche per tutti i docenti che hanno fatto lezione in quella classe nelle 72 ore precedenti.

Ovviamente, tamponi per gli alunni e i professori coinvolti, mentre per le altre classi dell’istituto, salvo novità o cambi repentini nelle prossime ore, le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente a partire da lunedì 5 ottobre.

È stata altresì predisposta, sempre come da prassi in questi casi, una sanificazione totale dell’aula che ospita la classe in questione e che dovrebbe essere eseguita nella giornata di domani (sabato 3 ottobre).