Savona. Niente celebrazioni in Piazza Mameli, il 4 novembre, per la Giornata delle Forze Armate. Lo ha deciso la Prefettura di Savona.

l’annuncio è stato dato questa mattina. Anche in questo caso, naturalmente, a determinare la cancellazione è stata l’epidemia di Covid-19.

“Si comunica – recita il messaggio ufficiale del capo di gabinetto, Anatriello – che, su conforme disposizione del Ministero della Difesa, in relazione all’emergenza sanitaria in atto, la cerimonia celebrativa del ‘Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate’ che si tiene tradizionalmente il 4 novembre a Savona in Piazza Mameli, quest’anno non avrà luogo”.