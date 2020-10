Savona e Varazze 2021, Articolo Uno: “Lista con il Pd funziona. Insieme anche alle amministrative”

Savona/Varazze. Dopo l’ottimo risultato delle regionali raggiunto a Savona e La Spezia, dove si è classificata come prima lista, la coalizione Pd-Articolo Uno si prepara per le amministrative 2021 e punta su Savona e Varazze.

“Il progetto ha funzionato e non deve fermarsi – dichiara il coordinatore provinciale Articolo Uno Savona, Simone Anselmo – Il nostro partito, infatti, ha sempre concepito la lista unitaria come un progetto politico di lungo respiro e non una semplice unione elettorale, un progetto politico che vuole essere d’ispirazione anche per le future elezioni politiche nazionali”.

“Con l’elezione del sindaco Bozzano al consiglio regionale, il comune di Varazze dovrà andare presto al voto, immaginiamo che le amministrative potranno essere convocate insieme a quelle del Comune di Savona, del tutto probabilmente nella tarda primavera 2021, sarà fondamentale iniziare fin da subito in questi due importanti centri della nostra provincia a mettere in campo la lista unitaria, la quale deve essere il volano centrale di una nuova coalizione di centro-sinistra, una coalizione che possa tornare ad amministrare le due città”.

Anselmo poi ammette: “Vogliamo evitare di ripetere l’errore appena compiuto con le regionali, ovvero di arrivare a nominare il candidato, in questo caso sindaco, all’ultimo secondo utile”. La coalizione di centrosinistra è quindi alla ricerca dei nomi da proporre alle prossime amministrative: “Apriamo fin da subito un percorso partecipato di confronto per individuare le donne o gli uomini migliori per tornare a vincere nella nostra provincia, articolo uno darà, come detto all’interno della lista unitaria, il suo contributo di persone e idee” conclude Anselmo.