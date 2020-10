Savona, cancellata la Fiera di Santa Lucia

Savona. Contagi in salita in tutta Italia, Liguria e savonese, purtroppo, non esclusi. E, complici anche i possibili e fisiologici assembramenti, è stata ufficialmente cancellata la Fiera di Santa Lucia a Savona.

Un appuntamento tradizionale di avvicinamento al Natale, previsto il 13 dicembre di ogni anno ma che, almeno per il 2020, sarà solo un bel ricordo.

Niente banchi e bancarelle, dunque, ad animare la Città della Torretta, complici gli alti rischi dovuti all’emergenza sanitaria.

Un duro colpo non solo per la città, che solo in rarissime occasioni ha visto l’annullamento della festa tradizionale, ma anche e soprattutto per i tanti operatori e commercianti. E le prime proteste hanno già iniziato ad arrivare.