Savona Calcio, un tesserato positivo al Covid: scatta l’isolamento fiduciario

Savona. La società Asd Savona Calcio, che milita nel campionato di Prima Categoria, ha comunicato che, in ottemperanza ai protocolli anti Covid previsti, a seguito di risultato positivo di un tampone eseguito in forma privata da un suo tesserato, i suoi contatti diretti nell’ambito della squadra, in accordo con l’Asl, saranno posti in isolamento fiduciario sino alla giornata di venerdì 23 ottobre.

A seguire saranno sottoposti nuovamente, sempre a cura della stessa Asl, a tampone di verifica prima di poter riprendere nuovamente l’attività.

“Per tutti gli altri elementi sarà tenuto il comportamento dettato dall’Asl competente. Trattandosi di argomento concernente la salute, nel rispetto della conseguente privacy, ogni aggiornamento su questa tematica potrà arrivare solo ed esclusivamente mediante questo canale di comunicazione” dichiarano i portavoce della società calcistica.