Savona, Ascom: “Negozi aperti dalle 10 alle 18. Orario solidale per aiutare bar e ristoranti”

Savona. Orario continuato per i negozi, che resteranno aperti dalle ore 10 alle 18. Questa l’idea proposta da Ascom Confcommercio e accolta dal sindaco Caprioglio e dall’assessore Zunato per ridurre i disagi causati del nuovo dpcm.

I commercianti di Savona cercano, dunque, di fare fronte comune attraverso “un orario omogeneo per i negozi della città al fine di creare un unico orario solidale con la chiusura forzata dei pubblici esercizi alle ore 18” spiega il presidente di Ascom Laura Filippi.

“Dopo poche ore dall’uscita del Dpcm, questa è stata la risposta costruttiva di alcuni commercianti – commenta – che desiderano dimostrare la voglia di combattere per mantenere aperte e vive le proprie attività. Un modo per sfruttare al meglio le ore di apertura concesse ed un aiuto per i colleghi costretti a chiudere alle 18 di incrementare il lavoro nella pausa pranzo”.

L’iniziativa prenderà vita nei prossimi giorni sino al 24 novembre e le attività aderenti comunicheranno il nuovo orario con un cartello esposto in vetrina.

“Inutile dire che speriamo che la clientela savonese apprezzi e riscopra il piacere dello shopping in città anche in un orario diverso. Da non dimenticare che dalle 12,30 alle 14,30 il parcheggio in città è gratuito” conclude Filippi.