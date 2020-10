Savona, annullata la Fiera di Santa Lucia per covid. Spagnoletti: “Un’altra batosta per il commercio”

Savona. “Quando una questione diventa di difficile soluzione, la Giunta Caprioglio usa un semplice passe-partout: vietare l’evento. In questa situazione, si potrebbe ben riproporre l’adagio ‘Elementare Watson’!”. Così commenta la decisione di annullare la Fiera di Santa Lucia Bruno Spagnoletti, uno dei candidati alle prossime comunali per la lista civica “Laboratorio Savona 2021”.

“Una siffatta decisione, senza aver esplorato a fondo soluzioni alternative, costituisce un vulnus per la Città – spiega – smantella una tradizione storica e assai sentita dai savonesi, annulla un evento di eccellenza atteso e sferra un ulteriore colpo alla situazione già compromessa e precaria degli ambulanti e della rete commerciale di Savona”.

“La Fiera di Santa Lucia è caduta sotto la mannaia di una Giunta inadeguata, paralizzata e divisa su tutto, una maggioranza e una Giunta arrivate al capolinea, che non hanno più niente da dire o da dare alla città” attacca.

E poi l’appello: “L’associazione Laboratorio Per Savona 2021 chiede al sindaco e all’assessore Maria Zunato di revocare la grave decisione assunta e di riconsiderare l’opportunità di dare corso alla Fiera, attivando possibili soluzioni alternative che consentano un giusto equilibrio anche per la salvaguardia della salute dei cittadini e degli operatori commerciali”.

“In questo quadro, ben consapevoli che la location tradizionale di via Paleocapa potrebbe provocare pericolosi effetti di rischio Covid, chiediamo di valutare soluzioni alternative possibili, come la delocalizzazione di parte dei settori merceologici in Piazza Sisto e nelle vie attrezzate della area mercatale, alleggerendo via Paleocapa e risolvendo le criticità di rischio di non rispettare le vigenti norme anti Covid” conclude Spagnoletti.