Savona, ambulanza scontra scooter in corso Mazzini: un ferito

Savona. Un incidente si è verificato ieri sera qualche minuto dopo le 22.30 in corso Mazzini a Savona. Per cause ancora da chiarire un’ambulanza della Croce Rossa si è scontrata con uno scooter.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è caduto a terra.

Immediato l’intervento sul posto dei colleghi della Croce Bianca, che hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.