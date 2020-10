Savona, al Palatricee giornata dedicata alla vaccinazione delle categorie a rischio o fragili

Savona. In collaborazione con l’amministrazione, Asl2 organizza “In attesa della vaccinazione pandemica, ci vacciniamo per l’influenza”, una giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale che si svolgerà sabato 24 ottobre al Palatrincee di Savona (in via delle trincee – giardini ‘atleti azzurri d’Italia’ ).

La giornata sarà interamente dedicata alle categorie a rischio o fragili, che potranno prenotarsi al numero telefonico 019 840 5405 oppure scrivendo all’indirizzo email influenza@asl2.liguria.it. L’appuntamento sarà fruibile solo su prenotazione per permettere di organizzare e rispettare tutti i protocolli anti-covid, garantendo il distanziamento personale e quello temporale.

Ad ideare e organizzare l’evento il direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica dr.ssa Virna Frumento che dichiara: “L’appuntamento vuole sottolineare l’importanza della vaccinazione antinfluenzale nel momento in cui una minore incidenza delle influenze cosiddette ‘stagionali’ ci permetterebbe di concentrare gli sforzi sulla lotta al Covid-19. È quindi fortemente raccomandato che chi rientra nelle categorie a rischio si prenoti e venga a vaccinarsi”.

“Quando Asl2 ha chiesto la nostra collaborazione per individuare gli spazi e la logistica necessari alla realizzazione di questa iniziativa, siamo stati ben lieti di attivarci per sostenere un evento di fondamentale importanza per la cittadinanza e, in particola modo, per le persone più fragili ed esposte – commenta il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio – Effettuare il vaccino antinfluenzale è un passo importante nella lotta alla pandemia Covid-19 e, per questo, incoraggio tutte le persone a cui è rivolata questa iniziativa a cogliere l’opportunità e a farsi vaccinare”.

Per gli aventi diritto impossibilitati sabato 24 e per tutte le altre categorie si rimanda al sito www.asl2.liguria.it per consultare le altre modalità di vaccinazione.