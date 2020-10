Savona 2021, Pd verso l’assemblea: “Prima il progetto amministrativo, dopo la scelta del candidato sindaco”

Savona. “Le elezioni regionali hanno messo nero su bianco la forte domanda di cambiamento delle savonesi e dei savonesi rispetto alla giunta Caprioglio. È ormai chiaro a tutti: l’amministrazione di centrodestra, nonostante l’attivismo di Toti per nasconderne il disastro, è allo sbando e priva di ogni indirizzo politico. Tira a campare per non tirare le cuoia avrebbe detto qualcuno, ma le elezioni della prossima primavera presenteranno il conto”.

Lo affermano il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio e il segretario comunale Stefano Martini, precisando sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative: una risposta da un lato alla fuga in avanti dell’autocandidatura di Marco Russo, dall’altro alle prese di posizione del neo consigliere regionale Roberto Arboscello e alla sue richieste di “ricambio” nelle segreterie Dem.

“Questa forte domanda di cambiamento è anche testimoniata dalle molte esperienze civiche che, in questi mesi, hanno dato vita a progetti di partecipazione, come tra gli altri “laboratorioSavona”, che lavorano nella giusta direzione di attivare energie e delineare progetti per il futuro della città di Savona. Si tratta di percorsi positivi che il Pd guarda con rispetto e grande attenzione e con cui intende confrontarsi nelle prossime settimane”.

“Il Pd Savonese riunirà la sua assemblea comunale. Sarà quello il luogo e il momento per riflettere sul voto delle elezioni regionali e presentare un percorso che porterà il Pd a delineare le priorità programmatiche per la prossima campagna elettorale. Su queste basi ci confronteremo con tutte quelle forze politiche, sociali e civiche che, come noi, sentono forte l’esigenza di un cambiamento di rotta per la città di Savona. La scelta del candidato Sindaco sarà la naturale conseguenza di questo percorso di programmazione, ascolto e confronto” concludono Vigliercio e Martini.

Intanto, tra i potenziali alleati Dem, in attesa di capire se ci sarà un nuova alleanza giallorossa anche per le comunali savonesi: “Europa Verde Liguria non vuole entrare nel merito delle scelte politiche delle singole forze e neppure in una analisi del voto già fatta e condivisa sugli organi di stampa ma piuttosto chiedere al gruppo dirigente del PD se si siano accorti che pure in città il centrosinistra ha perso le elezioni e che la coalizione per le regionali non può essere riproposta senza dialogare con le forze locali perche’ le alleanze nascono dal basso e non nella sede di via Maragliano a Genova”.

“Noi di Europa Verde ci siamo già confrontati con Russo svariate volte e l’ultima volta gli abbiamo espresso apprezzamento per due ragioni: la sua decisione di cercare intese con i partiti, di cui riconosce il ruolo insostituibile; punti di programma estremamente condivisibili ed utili per Savona. Questo non vuole dire che Europa Verde appoggia Russo, ma solo avviare un confronto civile e sereno con ciò che si muove in città e questo dovrebbe essere il segno che il Pd dovrebbe dare. Diversamente per fare coalizioni larghe ed inclusive il Pd potrebbe sempre sostenere Santi o la Caprioglio allo scopo di fare un accordo con quei famosi “moderati” inseguiti e mai raggiunti da secoli” conclude Europa Verde.