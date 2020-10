Savona 2021, Grande Liguria scende in campo: “Città male gestita dall’amministrazione Caprioglio, serve progetto di rilancio”

Savona. Potrebbero vedere la “discesa in campo”, in una veste ancora tutta da definire, di Grande Liguria le elezioni amministrative di Savona del prossimo anno.

“E’ giunto il momento che le forze politiche sociali imprenditoriali si siedano attorno a un tavolo per discutere il futuro di Savona”, dicono da Grande Liguria.

Il giudizio sul lavoro dell’amministrazione Caprioglio è tutt’altro che positivo: “Questa maggioranza si accinge fortunatamente a finire il mandato. Sono stati anni gestiti male dove la politica dei politicanti ha preso il sopravvento: assessorati e cariche importanti gestiti con il manuale Cencelli e mentre lor signori giocavano la città soffriva perché mal governata”

Per questi motivi il movimento fondato da Giacomo Chiappori, sindaco di Diano Marina ed ex candidato alle regionali, si dice “pronto a confrontarsi per il bene della città mettendo al centro un forte rilancio economico sociale e urbanistico”.