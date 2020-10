Varazze. Sono stati ripristinati i cavi Telecom tranciati in via San Francesco a Varazze, con il ritorno in vista dei servizi di telefono e internet per circa 2mila utenti della zona rimasti “isolati” dall’8 ottobre scorso: il grave disagio era stato provocato durante alcuni carotaggi per un serbatoio interrato non a norma, sul quale da tempo i residenti e i condomini chiedevano un intervento di rimozione e messa in sicurezza.

Le perforazioni nel terreno per vedere il livello di inquinamento del gasolio avevano tranciato le infrastrutture telefoniche: i lunghi cavi sono situati a 15 metri dalla stazione centrale della Telecom.

Nella giornata di ieri sono finiti i lavori di ripristino da parte dei tecnici Telecom che hanno operato per diversi giorni. L’intervento ha richiesto diversi mezzi impegnati nel piazzale: il personale specializzato ha estratto tutti cavi tranciati e li ha sostituiti, verificandone il funzionamento e l’operatività in relazione alle linee telefoniche e ai servizi internet dell’utenza.

“Finalmente è stato sgombrato il piazzale con accurato ripristino dell’asfalto e la pulizia totale dell’area interessata dai lavori: le linee tranciate ora sono funzionanti con cavi nuovi, i cittadini e i condomini precisano che da verifiche tecniche i lavori Telecom non hanno causato danni a condotte fognarie idriche ed elettriche. Sia le maestranze che i tecnici hanno operato con perizia e ringraziamo per l’intervento andato avanti per diversi giorni” affermano i condomini e i residenti varazzini.

Tuttavia il danno c’è stato ed è pronta una richiesta danni di 400 mila euro per gli errori commessi nelle attività di scavo e carotaggio.