Ripresi ieri gli allenamenti dell’Asd Savona, in isolamento i due tesserati positivi al Covid-19

Attraverso una nota stampa l’Asd Savona ha comunicato che ieri sera sono ripresi gli allenamenti della squadra in preparazione al match di Prima Categoria di domenica. Gli striscioni se la vedranno con il Borghetto, squadra ancora ferma a zero punti in classifica.

La seduta di martedì, si legge nel comunicato, “è stata sospesa in accordo con la ASL in via precauzionale”. I due tesserati biancoblù risultati positivi sono stati come da protocollo posti in isolamento e la stessa ASL ha comunicato che “è stata rispettata la tempistica di non contatto atta a scongiurare potenziale contagio”. La società precisa infine che tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni verranno resi noti dalla stessa attraverso la pagina Facebook ufficiale.