Richiedere un prestito personale a Genova: consigli pratici

Se si sta varando l’idea di richiedere un finanziamento a Genova, un’idea per poter accedere ad una somma di denaro – da richiedere e successivamente da restituire a rate – è il prestito personale. Il prestito personale è un tipo di finanziamento non finalizzato per il quale non è necessario esprimere le motivazioni per cui lo si vuole richiedere.

Qualora si fosse indecisi e si pensi anche alla possibilità di richiedere la cessione del quinto a Genova le differenze riguardano la modalità di prelievo della rata (che viene sottratta dalla propria busta paga o sul cedolino della pensione) e la non possibilità di essere richiesta da tutti ma solo da dipendenti con statali e privati a tempo indeterminato e pensionati inps e inpdap.

Per questi motivi il prestito personale risulta ideale per chi abbia bisogno di ottenere una somma di denaro e non possieda tutti i requisiti per richiedere la cessione del quinto. Sicuramente è utile avere un esperto a disposizione che possa mettere in luce la soluzione più giusta per ogni genere di esigenze.

Come richiedere un prestito personale a Genova

Il prestito personale deve la sua larga richiesta alla possibilità di poter avviare un progetto o poter fronteggiare una situazione di necessità di credito e di poter concordare quelle che sono le proprie necessità al fine di una riuscita ottimale.

Una soluzione vantaggiosa potrebbe essere quella di rivolgersi alla rete agenziale di Compass a Genova per richiedere un prestito personale che risponda alle proprie esigenze personali.

Per farlo si potranno scegliere due soluzioni differenti :

– Recarsi presso una delle tre filiali differenti a Genova (Genova Fiera, Genova Sestri e Genova Cantore) presso le quali poter richiedere un appuntamento attraverso la compilazione di un form online per prenotare un appuntamento con uno dei consulenti in sede.

Verrà richiesto l’interesse per la quale si richiede l’appuntamento (se per il prestito personale, cessione del quinto o carta di credito) ed è possibile anche effettuare da questo primo pannello la modifica al proprio appuntamento qualora sia stato già fissato.

Procedendo invece con una delle tre opzioni sarà richiesta la filiale presso la quale si vuole ottenere l’appuntamento e la data che si preferisce.

– Richiedere online i prestiti scegliendo così in autonomia la formula più adatta. Sarà richiesto l’obiettivo per la quale si richiede il prestito, l’importo e la rata mensile che vorrebbe pagare.

Con la documentazione opportuna e solo con tutti i requisiti adatti attraverso Compass si potrebbe ricevere il prestito personale in un giorno solo.

La documentazione richiesta riguarda un Documento d’identità in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria, l’ultima busta paga nel caso di lavoratori dipendenti, ultima dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi e ultimo cedolino della pensione per i pensionati.

Essendo tra i requisiti richiesta la residenza in Italia, per gli stranieri è richiesta da almeno un anno insieme ad un permesso di soggiorno in corso di validità.

Come ricordato prima questo non è il solo modo per ottenere un prestito ma compass prevede anche altre soluzioni da prendere in considerazione affinché si possa trovare la soluzione giusta come il prestito finalizzato per stipulare direttamente nei negozi convezionati il finanziamento Compass e il consolidamento dei prestiti per avere in un’unica rata mensile tutti i finanziamenti aperti precedentemente.

Oltre a questi vi sono una gamma di prodotti e di servizi che vanno considerati anche per altre necessità come la cessione del quinto a Genova, la cui rata non supera mai il 20%, carte di credito e assicurazioni per la casa.